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На подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска проведут дорожные работы
Фото: Владислав Постников
Уралуправтодор предупреждает водителей о дорожных работах на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска. В связи с этим с сегодняшнего дня движение будет организовано по одной полосе.
Ремонтные работы будут проводиться с 143-го по 153-й километр трассы М-5. Там дорожники хотят нанести на проезжую часть защитные слои, чтобы дорога прослужила дольше, а также восстановить покрытие там, где оно уже успело разрушиться.
«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! В случае, если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06», – написали дорожники.
Ремонтные работы будут проводиться с 143-го по 153-й километр трассы М-5. Там дорожники хотят нанести на проезжую часть защитные слои, чтобы дорога прослужила дольше, а также восстановить покрытие там, где оно уже успело разрушиться.
«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! В случае, если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06», – написали дорожники.
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