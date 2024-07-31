В Свердловской области объявили предупреждение из-за сильного дождя 5 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 5 августа, в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, в связи с чем спасатели объявили предупреждение о непогоде.В телеграм-канале областного МЧС призывают уральцев отказываться от отдыха на природе и походов. Владельцам частных домов рекомендовали проверить ливневую канализацию и дренажные системы. Водителям советуют не испытывать удачу, проезжая подтопленные участки дороги, а также призывают пережидать ливни у обочины.В случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».