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В Верхней Пышме полицейские ничего не смогли сделать с крупным мужчиной, избившим человека

10.27 Понедельник, 5 августа 2024
Кадр из видео
Жителей Верхней Пышмы возмутил инцидент, приключившийся возле пиццерии, где очень крупный мужчина серьёзно избил человека, а прибывшие на место происшествия полицейские, по словам очевидцев, просто пожали ему руку и отпустили.

«Я в шоке от нашей полиции! Это как так? И это те, кто охраняет покой и порядок жителей города?! Начальники! Обратите внимание на своих подчинённых», – возмутилась местная жительница. Также людей возмутило то, что дебошир, как предположили очевидцы, продолжил распивать алкоголь возле патрульной машины.

Однако поведение сотрудников полиции не единственное, что беспокоит горожан. В комментариях под видео, опубликованном в телеграм-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск», свидетели случившегося рассказали, что досталось там не только побитому парню, но и жене и собаке агрессивного мужчины. Люди писали, что он схватил собаку за ошейник и держал так в подвешенном состоянии, пока она задыхалась, а потом швырнул её. Всё это происходило на глазах его ребёнка.

«Я там была лично, видела всё, это просто какой-то ужас. Начал бить парня. Толкал жену свою. Дети все плачут, орут. От полиции тоже были в шоке все, кто там был. Честно, лучше бы меня там не было. Просто ужас! Еще собаку схватил, как будто это игрушка какая-то», – рассказала другая очевидица.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых конфликт произошёл на фоне злоупотребления алкоголем. С его слова, оба участника конфликта в тот вечер проводили время в пиццерии.

«Один из них отмечал день железнодорожника, так как у него супруга работает в этой сфере, а второй был с женой, дочерью и собакой. По предварительным данным, потерпевшему не понравилось, что мужчина, выступивший позднее в роли нападавшего, дергал свою собаку за поводок. Он сделал ему замечание. На что владелец животного ответил: "Моя собака, что хочу, то и делаю. Затем участники конфликта вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Но, к сожалению, компромисс не нашли. Дело дошло до рукоприкладства"», – объяснил Горелых.

Он также сообщил, что пострадавший пока не обращался в полицию, но его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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