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Дожди и грозы обещают синоптики с начала новой недели в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Дождливая погода в Свердловской области сохранится и на этой неделе. Синоптики обещают дожди и грозы, а также местами туман.
Сегодня, 5 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Днём +21…+26°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +23…+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 6 августа, в регионе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17°C. Днём +19…+24°C, на крайнем севере до +16°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +14…+16°C, днём +22…+24°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 7 августа, в области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ночью +11…+16°C, на крайнем севере до +8°C. Днём на юге +18…+23°C, на севере +13…+18°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +14…+16°C, днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 5 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Днём +21…+26°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +23…+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 6 августа, в регионе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17°C. Днём +19…+24°C, на крайнем севере до +16°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +14…+16°C, днём +22…+24°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 7 августа, в области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ночью +11…+16°C, на крайнем севере до +8°C. Днём на юге +18…+23°C, на севере +13…+18°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +14…+16°C, днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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