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Утро офисного работника в Екатеринбурге: что помогает настроиться на работу?
Фото: Андрей Гоголев
Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенному среди офисных сотрудников Екатеринбурга, большинство начинают свой рабочий день с чашечки кофе. Этот ритуал выбрали 29% опрошенных, ставя кофе на первое место среди утренних привычек.
Каждый девятый респондент начинает работу с проверки электронной почты. Чашку чая предпочитают одиннадцать процентов участников опроса, а 8% первым делом заглядывают в планировщик задач.
Интересно, что мужчины чаще начинают утро с чтения новостей, а женщины — с просмотра рабочих чатов. Для 4% сотрудников работа начинается с планерки, а еще 4% отмечают смену уличной обуви на офисную как важный ритуал. Молитва и медитация занимают утро у 3% респондентов, столько же начинают день с анализа отчетов за прошлый день.
Каждый девятый респондент начинает работу с проверки электронной почты. Чашку чая предпочитают одиннадцать процентов участников опроса, а 8% первым делом заглядывают в планировщик задач.
Интересно, что мужчины чаще начинают утро с чтения новостей, а женщины — с просмотра рабочих чатов. Для 4% сотрудников работа начинается с планерки, а еще 4% отмечают смену уличной обуви на офисную как важный ритуал. Молитва и медитация занимают утро у 3% респондентов, столько же начинают день с анализа отчетов за прошлый день.
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