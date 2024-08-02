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Появились новые рейсы из Екатеринбурга на остров Хайнань
Фото: Юлия Кольтенберг
Авиакомпания «Аэрофлот» начинает продажу билетов на новые рейсы из Екатеринбурга в Санью, Китай. Полёты на остров Хайнань будут выполняться дважды в неделю, начиная с сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Кольцово».
Самолеты Airbus A330 будут доставлять пассажиров на остров по вторникам и субботам, а обратные рейсы запланированы на среды и воскресенья.
Помимо столицы Урала, прямые рейсы в Санью доступны из Москвы и Красноярска.
Самолеты Airbus A330 будут доставлять пассажиров на остров по вторникам и субботам, а обратные рейсы запланированы на среды и воскресенья.
Помимо столицы Урала, прямые рейсы в Санью доступны из Москвы и Красноярска.
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