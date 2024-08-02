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В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области 4 августа ожидается умеренно теплая погода. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
В Екатеринбурге 4 августа будет переменная облачность с возможностью небольшого дождя. Вероятность грозы составляет 10%. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью составит +13..+15 градусов, а днем +20..+22 градуса.
На последующие дни прогнозируются следующие температуры:
5 августа: ночью +16, днем +22
6 августа: ночью +15, днем +22
7 августа: ночью +15, днем +19
8 августа: ночью +15, днем +17
9 августа: ночью +12, днем +17
10 августа: ночью +10, днем +17
В Екатеринбурге 4 августа будет переменная облачность с возможностью небольшого дождя. Вероятность грозы составляет 10%. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью составит +13..+15 градусов, а днем +20..+22 градуса.
В воскресенье кратковременные дожди совместно со слабой грозовой активностью вновь ожидаются по всей территории области,
— сообщает синоптик в телеграм-канале
На последующие дни прогнозируются следующие температуры:
5 августа: ночью +16, днем +22
6 августа: ночью +15, днем +22
7 августа: ночью +15, днем +19
8 августа: ночью +15, днем +17
9 августа: ночью +12, днем +17
10 августа: ночью +10, днем +17
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