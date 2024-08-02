В Свердловской области ожидаются грозы и дожди





— сообщает синоптик в телеграм-канале

В воскресенье кратковременные дожди совместно со слабой грозовой активностью вновь ожидаются по всей территории области,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области 4 августа ожидается умеренно теплая погода. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.В Екатеринбурге 4 августа будет переменная облачность с возможностью небольшого дождя. Вероятность грозы составляет 10%. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью составит +13..+15 градусов, а днем +20..+22 градуса.На последующие дни прогнозируются следующие температуры:5 августа: ночью +16, днем +226 августа: ночью +15, днем +227 августа: ночью +15, днем +198 августа: ночью +15, днем +179 августа: ночью +12, днем +1710 августа: ночью +10, днем +17