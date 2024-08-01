В Свердловской области 91 нарушитель ПДД остановлен за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последние сутки Госавтоинспекция Свердловской области выявила 91 нарушителя на дорогах региона, среди которых пьяные водители и те, кто не имел права управления транспортом.Сотрудники ДПС Свердловской области провели масштабные рейды, результатом которых стало отстранение от управления 91 водителя. Среди них 29 человек были задержаны за нетрезвое вождение, а 9 отказались проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, 7 водителей попались на повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.Особое внимание инспекторы уделили нарушителям, которые не имели водительских прав. Таких оказалось 41 человек. Еще 5 водителей ранее были лишены права управления транспортом, но все равно сели за руль.Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения. Жителей также просят сообщать о случаях пьяного вождения в полицию по номерам 02 или 102.