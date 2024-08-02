Пострадавшим жителям Нижнего Тагила планируют увеличить единовременную выплату

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Власти Свердловской области приняли решение об увеличении единовременных выплат пострадавшим жителям Нижнего Тагила. Губернатор Евгений Куйвашев объявил, что компенсации за утрату имущества при ЧП вырастут до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Информационный портал региона.3 августа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое возглавил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев сообщил о решении повысить выплаты с 150 до 500 тысяч рублей для жителей, полностью потерявших имущество. Ранее губернатор уже подписал распоряжение о предоставлении финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей.Куйвашев также рассказал о выделении более 230 миллионов рублей на переселение жителей из аварийного дома. Средства будут направлены на покупку новых квартир для пострадавших семей. Для этого создана рабочая группа, занимающаяся оценкой и расчетом компенсаций.Помимо этого, губернатор проинформировал о начале демонтажных работ на месте происшествия. Площадка поврежденного дома была передана администрации города, которая заключила договор на окончательный демонтаж. Ожидается, что работы будут завершены в течение нескольких дней.После этого независимая специализированная организация проведет обследование здания. По результатам будет принято решение о его дальнейшей судьбе на заседании межведомственной комиссии.