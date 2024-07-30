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В Екатеринбурге изменился адрес пункта оформления ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Екатеринбурга сообщила о временном закрытии пункта оформления ДТП на улице Машиностроителей, 53а, и предоставила новые адреса для водителей.
С 4 августа пункт оформления дорожно-транспортных происшествий на улице Машиностроителей, 53а, временно прекратил свою работу по техническим причинам. Об этом официально заявила Госавтоинспекция Екатеринбурга.
Автовладельцы, которым необходимо оформить ДТП, могут обратиться в специализированные пункты по новым адресам: улица Новинская, дом 13 и улица 3-го Интернационала, дом 15. Эти пункты работают в круглосуточном режиме.
С 4 августа пункт оформления дорожно-транспортных происшествий на улице Машиностроителей, 53а, временно прекратил свою работу по техническим причинам. Об этом официально заявила Госавтоинспекция Екатеринбурга.
Автовладельцы, которым необходимо оформить ДТП, могут обратиться в специализированные пункты по новым адресам: улица Новинская, дом 13 и улица 3-го Интернационала, дом 15. Эти пункты работают в круглосуточном режиме.
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