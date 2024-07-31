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Осужденные невьянской колонии ИК-46 написали письма себе в будущее
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
В исправительной колонии ИК-46 в Невьянске осужденные приняли участие в психологическом мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.
Майор внутренней службы и начальник психологической лаборатории Анжелика Овсянкина провела занятие на тему «Мотивация поведения и развитие человека», включив в него упражнение «Письмо себе в будущем».
В ходе этого упражнения осужденные писали письма самим себе, представляя свою жизнь через несколько лет. По словам Анжелики Овсянкиной каждый участник написал о своем видении будущего, семейной жизни, собственном доме и других значимых для них аспектах.
Майор внутренней службы и начальник психологической лаборатории Анжелика Овсянкина провела занятие на тему «Мотивация поведения и развитие человека», включив в него упражнение «Письмо себе в будущем».
В ходе этого упражнения осужденные писали письма самим себе, представляя свою жизнь через несколько лет. По словам Анжелики Овсянкиной каждый участник написал о своем видении будущего, семейной жизни, собственном доме и других значимых для них аспектах.
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