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Осужденные невьянской колонии ИК-46 написали письма себе в будущее

17.31 Суббота, 3 августа 2024
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
В исправительной колонии ИК-46 в Невьянске осужденные приняли участие в психологическом мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

Майор внутренней службы и начальник психологической лаборатории Анжелика Овсянкина провела занятие на тему «Мотивация поведения и развитие человека», включив в него упражнение «Письмо себе в будущем».

В ходе этого упражнения осужденные писали письма самим себе, представляя свою жизнь через несколько лет. По словам Анжелики Овсянкиной каждый участник написал о своем видении будущего, семейной жизни, собственном доме и других значимых для них аспектах.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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10:08 Завершена спасательная операция в Нижнем Тагиле
09:48 Екатеринбургская мэрия может расторгнуть контракты на ремонт дорог с одним из крупнейших подрядчиков
20:46 Крупный пожар потушили в Екатеринбурге
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19:58 Седьмой погибший найден на руинах рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
19:21 Свердловский облсуд утвердил решение о компенсации матери лишившегося руки уральцу
18:54 Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до шести человек
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