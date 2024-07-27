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На Серовском тракте перекроют движение из-за перевозки «Бурана»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Управление автомобильных дорог Свердловской области предупреждает водителей о временных ограничениях движения на Серовском тракте в связи с транспортировкой советского космолета «Буран». Огромный груз перемещается со стороны Пермского тракта, что требует специальных мер.
Для обеспечения минимальных неудобств автомобилистам, перекрытия будут введены в определенные временные окна:
3 августа с 05:00 до 05:10 уже был перекрыт 133-й километр Серовского тракта на направлении из Екатеринбурга.
4 августа с 00:50 до 01:30 движение будет ограничено на участке с 82-го по 89-й километр тракта в направлении из города.
Для обеспечения минимальных неудобств автомобилистам, перекрытия будут введены в определенные временные окна:
3 августа с 05:00 до 05:10 уже был перекрыт 133-й километр Серовского тракта на направлении из Екатеринбурга.
4 августа с 00:50 до 01:30 движение будет ограничено на участке с 82-го по 89-й километр тракта в направлении из города.
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