Екатеринбург празднует 301-летие: пройдет более 40 мероприятий

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбург готовится отметить свой 301-й день рождения. В течение праздничной недели, начиная с 10 августа, жителей и гостей города ждут более 40 различных мероприятий.– День строителя. Будут проходить мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники и концерт. Хедлайнер вечера – группа «Дискотека Авария».– фестиваль уличных театров «Лица Улиц». Темой фестиваля станет «Уличный театр и литература», оживят произведения Александра Пушкина.– фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича.– фестиваль, посвященный этому историческому объекту.– вечера открытого рояля Green Royal Fest. Зрителей ждут выступления звезд российского исполнительского искусства, представляющих разнообразие фортепианной классики.– Кубок России по парусному спорту.– фестиваль RCC EXTREME.– Чемпионат России по легкой атлетике, Финал серии «Королева российского спорта»-2024.– открытие Международного фестиваля духовых оркестров. Концерты пройдут 16 августа в парке имени В.В. Маяковского и 17 августа в Историческом сквере.– фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Посетители смогут увидеть семь выставочных садов.– Кубок России по лыжероллерам.Основные мероприятия Дня города:— возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину.— концертная программа с хедлайнером группой «Dabro», городская свадьба, выставка ретроавтомобилей.— финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», концертная программа с хедлайнером Ольгой Серябкиной.— выступления учащихся детских школ искусств, мастер-классы, забег в ползунках, фотосессии и другое.Праздничные мероприятия завершатся фейерверком в 22:00 в акватории Городского пруда.