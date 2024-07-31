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Екатеринбург празднует 301-летие: пройдет более 40 мероприятий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург готовится отметить свой 301-й день рождения. В течение праздничной недели, начиная с 10 августа, жителей и гостей города ждут более 40 различных мероприятий.
10 августа
- Исторический сквер – День строителя. Будут проходить мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники и концерт. Хедлайнер вечера – группа «Дискотека Авария».
- Парк имени В.В. Маяковского – фестиваль уличных театров «Лица Улиц». Темой фестиваля станет «Уличный театр и литература», оживят произведения Александра Пушкина.
- Камерный театр – фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича.
11 августа
- Водонапорная башня – фестиваль, посвященный этому историческому объекту.
13-17 августа
- Сад Вайнера – вечера открытого рояля Green Royal Fest. Зрителей ждут выступления звезд российского исполнительского искусства, представляющих разнообразие фортепианной классики.
13-18 августа
- Яхт-клуб «Коматек» – Кубок России по парусному спорту.
15-17 августа
- Аллея КРК «Уралец» – фестиваль RCC EXTREME.
15-18 августа
- Стадион «Калининец» – Чемпионат России по легкой атлетике, Финал серии «Королева российского спорта»-2024.
15 августа
- Киноконцертный театр «Космос» – открытие Международного фестиваля духовых оркестров. Концерты пройдут 16 августа в парке имени В.В. Маяковского и 17 августа в Историческом сквере.
16 августа
- Набережная Исети – фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Посетители смогут увидеть семь выставочных садов.
16-18 августа
- Несколько городских площадок – Кубок России по лыжероллерам.
17 августа
Основные мероприятия Дня города:
- Площадь Труда — возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину.
- Исторический сквер — концертная программа с хедлайнером группой «Dabro», городская свадьба, выставка ретроавтомобилей.
- Октябрьская площадь — финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», концертная программа с хедлайнером Ольгой Серябкиной.
- Площадь 1905 года — выступления учащихся детских школ искусств, мастер-классы, забег в ползунках, фотосессии и другое.
Праздничные мероприятия завершатся фейерверком в 22:00 в акватории Городского пруда.
10 августа
- Исторический сквер – День строителя. Будут проходить мастер-классы по рабочим специальностям, выставка техники и концерт. Хедлайнер вечера – группа «Дискотека Авария».
- Парк имени В.В. Маяковского – фестиваль уличных театров «Лица Улиц». Темой фестиваля станет «Уличный театр и литература», оживят произведения Александра Пушкина.
- Камерный театр – фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича.
11 августа
- Водонапорная башня – фестиваль, посвященный этому историческому объекту.
13-17 августа
- Сад Вайнера – вечера открытого рояля Green Royal Fest. Зрителей ждут выступления звезд российского исполнительского искусства, представляющих разнообразие фортепианной классики.
13-18 августа
- Яхт-клуб «Коматек» – Кубок России по парусному спорту.
15-17 августа
- Аллея КРК «Уралец» – фестиваль RCC EXTREME.
15-18 августа
- Стадион «Калининец» – Чемпионат России по легкой атлетике, Финал серии «Королева российского спорта»-2024.
15 августа
- Киноконцертный театр «Космос» – открытие Международного фестиваля духовых оркестров. Концерты пройдут 16 августа в парке имени В.В. Маяковского и 17 августа в Историческом сквере.
16 августа
- Набережная Исети – фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Посетители смогут увидеть семь выставочных садов.
16-18 августа
- Несколько городских площадок – Кубок России по лыжероллерам.
17 августа
Основные мероприятия Дня города:
- Площадь Труда — возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину.
- Исторический сквер — концертная программа с хедлайнером группой «Dabro», городская свадьба, выставка ретроавтомобилей.
- Октябрьская площадь — финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», концертная программа с хедлайнером Ольгой Серябкиной.
- Площадь 1905 года — выступления учащихся детских школ искусств, мастер-классы, забег в ползунках, фотосессии и другое.
Праздничные мероприятия завершатся фейерверком в 22:00 в акватории Городского пруда.
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