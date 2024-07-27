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Спасатели предупреждают о сильных дождях, ливнях и граде в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Свердловской управление МЧС предупреждает жителей региона о сильных дождях и ливнях сегодня, 3 августа. Также в этот день ожидается крупный град.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или в экстренные службы по номеру «112».
Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание,
– советуют спасатели
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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