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Екатеринбургская мэрия может расторгнуть контракты на ремонт дорог с одним из крупнейших подрядчиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга может расторгнуть контракты на ремонт дорог с одним из крупнейших подрядчиков. Об этом пишет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Со ссылкой на источник в городской администрации канал пишет, что к ООО «УралДорТехнологии» уже в любом случае будут применены штрафы за нарушение графика работ. Всего с этой компанией заключены контракты на ремонт 8 объектов улично-дорожной сети, по ряду из них есть значительное отклонение от графика. В том числе по улицам Ельцина, Студенческой и Хохрякова.
К слову, не так давно мэрия по просьбе ООО «УралДорТехнологии» (а также ещё трёх крупным подрядчикам по ремонту дорог) выплатила компании аванс в размере 30%, не предусмотренный изначальными условиями контракта – на этой неделе мы писали про это. На запрос Вечерних ведомостей о том, какие обстоятельства вынудили ООО «УралДорТехнологии» обратиться за выделением средств, в компании пока не ответили.
Со ссылкой на источник в городской администрации канал пишет, что к ООО «УралДорТехнологии» уже в любом случае будут применены штрафы за нарушение графика работ. Всего с этой компанией заключены контракты на ремонт 8 объектов улично-дорожной сети, по ряду из них есть значительное отклонение от графика. В том числе по улицам Ельцина, Студенческой и Хохрякова.
К слову, не так давно мэрия по просьбе ООО «УралДорТехнологии» (а также ещё трёх крупным подрядчикам по ремонту дорог) выплатила компании аванс в размере 30%, не предусмотренный изначальными условиями контракта – на этой неделе мы писали про это. На запрос Вечерних ведомостей о том, какие обстоятельства вынудили ООО «УралДорТехнологии» обратиться за выделением средств, в компании пока не ответили.
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