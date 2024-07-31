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Грозы и ливни ждут Свердловскую область в выходные
Фото: Ольга Кольтенберг
Непогода не спешит оставлять Свердловскую область. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в грядущие выходные в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, а также град.
В субботу, 3 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные и очень сильные, а также в отдельных районах ливни, грозы и крупный град. Ночью +11…+16°C, днём +19…+24°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозах до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14°C, днём +20…+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 4 августа, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер 2-7 м/сек, при грозе до 12 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +13…+15°C, днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 3 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные и очень сильные, а также в отдельных районах ливни, грозы и крупный град. Ночью +11…+16°C, днём +19…+24°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозах до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14°C, днём +20…+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 4 августа, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер 2-7 м/сек, при грозе до 12 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +13…+15°C, днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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