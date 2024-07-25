В Екатеринбурге районным администрациям поручили закончить ремонт тротуаров до 1 сентября





– сказал градоначальник. «До конца сезона осталось около двух месяцев. До этого момента нам нужно завершить все работы по обновлению улично-дорожной сети. Особое внимание нужно уделить тротуарам: скоро начнется учебный год, дети пойдут в школы. Поэтому пешеходные зоны необходимо доделать до 1 сентября»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге перед районными администрациями поставили задачу закончить все работы по ремонту тротуаров до начала учебного года. Такое поручение дал глава города Алексей Орлов.Всего в этом году город запланировать отремонтировать 481,3 тысячи квадратных метров дорог и около 100 тысяч квадратных метров тротуаров. На данный момент завершено 60% работ, сообщает мэрия.