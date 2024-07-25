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В Екатеринбурге районным администрациям поручили закончить ремонт тротуаров до 1 сентября

16.12 Пятница, 2 августа 2024
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге перед районными администрациями поставили задачу закончить все работы по ремонту тротуаров до начала учебного года. Такое поручение дал глава города Алексей Орлов.

«До конца сезона осталось около двух месяцев. До этого момента нам нужно завершить все работы по обновлению улично-дорожной сети. Особое внимание нужно уделить тротуарам: скоро начнется учебный год, дети пойдут в школы. Поэтому пешеходные зоны необходимо доделать до 1 сентября»,

– сказал градоначальник.


Всего в этом году город запланировать отремонтировать 481,3 тысячи квадратных метров дорог и около 100 тысяч квадратных метров тротуаров. На данный момент завершено 60% работ, сообщает мэрия.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:18 Лишившиеся крова жильцы обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты
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