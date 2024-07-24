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Восемь часов ждут вылета пассажиры рейса «Екатеринбурга – Москва»
Фото: Юлия Кольтенберг
Уже на восемь часов задерживается вылет борта «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву. Рейс переносили несколько раз, сообщают пассажиры Вечерним ведомостям.
Дозвониться до пресс-службы Кольцово по этому вопросу нашему корреспонденту не удалось. В авиакомпании «Аэрофлот» также нам не дали оперативный комментарий, обещав ответить по почте.
«Вылет планировался в 7 утра, а я до сих пор тут, в Кольцово. Досмотр проходила уже два раза. После первого сидели в самолёте около 1,5 часа, потом вот и пошла катавасия. Рейс задерживают опять, будто бы в связи с поздним прибытием самолета»,
– рассказала наша читательница.
Дозвониться до пресс-службы Кольцово по этому вопросу нашему корреспонденту не удалось. В авиакомпании «Аэрофлот» также нам не дали оперативный комментарий, обещав ответить по почте.
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