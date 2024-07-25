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Двукратный чемпион мира по самбо провёл мастер-класс для юных самбистов из Горловки
Фото: проект «За самбо»
Воспитанники спортивной школы «Динамо» из Горловки, приехавшие на каникулы в Училище Олимпийского резерва в Свердловской области, по уже сложившейся традиции встретились в Верхней Пышме с двукратным чемпионом мира по самбо Тимуром Галлямовым.
При поддержке местных представителей проекта «За самбо» и спортивной школы «Единоборств» для ребят провели экскурсию во Дворце Самбо Верхней Пышмы, где юные спортсмены узнали от директора Клуба самбо Валерия Стенникова об истории Свердловской федерации самбо и заслугах клуба. После этого мастер-класс для ребят провёл директор спортивной школы «Единоборств» и двукратный чемпион мира Тимур Галлямов.
Он научил ребят своему коронному приёму и дал жизненное напутствие, рассказав, что добиться звания чемпиона мира ему удалось благодаря упорному труду и регулярным тренировкам.
Фото: проект «За самбо»
При поддержке местных представителей проекта «За самбо» и спортивной школы «Единоборств» для ребят провели экскурсию во Дворце Самбо Верхней Пышмы, где юные спортсмены узнали от директора Клуба самбо Валерия Стенникова об истории Свердловской федерации самбо и заслугах клуба. После этого мастер-класс для ребят провёл директор спортивной школы «Единоборств» и двукратный чемпион мира Тимур Галлямов.
Фото: проект «За самбо»
Он научил ребят своему коронному приёму и дал жизненное напутствие, рассказав, что добиться звания чемпиона мира ему удалось благодаря упорному труду и регулярным тренировкам.
Фото: проект «За самбо»
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