Двукратный чемпион мира по самбо провёл мастер-класс для юных самбистов из Горловки

Фото: проект «За самбо»

Фото: проект «За самбо»

Фото: проект «За самбо»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Воспитанники спортивной школы «Динамо» из Горловки, приехавшие на каникулы в Училище Олимпийского резерва в Свердловской области, по уже сложившейся традиции встретились в Верхней Пышме с двукратным чемпионом мира по самбо Тимуром Галлямовым.При поддержке местных представителей проекта «За самбо» и спортивной школы «Единоборств» для ребят провели экскурсию во Дворце Самбо Верхней Пышмы, где юные спортсмены узнали от директора Клуба самбо Валерия Стенникова об истории Свердловской федерации самбо и заслугах клуба. После этого мастер-класс для ребят провёл директор спортивной школы «Единоборств» и двукратный чемпион мира Тимур Галлямов.Он научил ребят своему коронному приёму и дал жизненное напутствие, рассказав, что добиться звания чемпиона мира ему удалось благодаря упорному труду и регулярным тренировкам.