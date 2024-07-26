За неделю в Свердловской области патрульные пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД

Наиболее распространённым нарушением правил дорожного движения остаётся игнорирование водителями ремней безопасностей. Непристёгнутыми остановлены 2723 человека. Остальные нарушения идут с большим «отставанием»:

655 случаев тонировки стёкол у машин,

233 случая езды без водительских прав,

189 случаев перевозки детей не в специальных креслах,

163 выезда на встречную полосу,

161 случай непредоставления преимущества пешеходам

и 143 водителя с признаками алкогольного опьянения.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Более 9 тысяч нарушений правил дорожного движения пресекли инспекторы ДПС на территории Свердловской области в период с 22 по 28 июля. Об этом свидетельствует сводка Госавтоинспекции за минувшую неделю.Точное количество нарушений ПДД, совершённых на глазах у работников Госавтоинспекции в различных населённых пунктах области — 9094. Из них пешеходами было совершено 704 нарушения, 104 — велосипедистами, 41 — мотоциклистами и 36 — водителями автобусов. Остальные 8 тысяч с лишним нарушений допущены водителями грузовых и легковых машин.Каждый из нарушителей получит то или иное административное наказание. Кроме того, 218 840 постановлений о наложении административного наказания было вынесено на основании материалов, поступивших с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.