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За неделю в Свердловской области патрульные пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД

20.49 Четверг, 1 августа 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Более 9 тысяч нарушений правил дорожного движения пресекли инспекторы ДПС на территории Свердловской области в период с 22 по 28 июля. Об этом свидетельствует сводка Госавтоинспекции за минувшую неделю.

Точное количество нарушений ПДД, совершённых на глазах у работников Госавтоинспекции в различных населённых пунктах области — 9094. Из них пешеходами было совершено 704 нарушения, 104 — велосипедистами, 41 — мотоциклистами и 36 — водителями автобусов. Остальные 8 тысяч с лишним нарушений допущены водителями грузовых и легковых машин.

Наиболее распространённым нарушением правил дорожного движения остаётся игнорирование водителями ремней безопасностей. Непристёгнутыми остановлены 2723 человека. Остальные нарушения идут с большим «отставанием»:
655 случаев тонировки стёкол у машин,
233 случая езды без водительских прав,
189 случаев перевозки детей не в специальных креслах,
163 выезда на встречную полосу,
161 случай непредоставления преимущества пешеходам
и 143 водителя с признаками алкогольного опьянения.


Каждый из нарушителей получит то или иное административное наказание. Кроме того, 218 840 постановлений о наложении административного наказания было вынесено на основании материалов, поступивших с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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