Две улицы перекроют ради Дня ВДВ в центре Екатеринбурга





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и планировать маршруты движения заранее, с учетом вводимых ограничений. Автоинспекторы будут обеспечивать безопасность дорожного движения на протяжении всего дня»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Завтра, 2 августа, в День ВДВ в центре Екатеринбурга закроют движение по нескольким улицам ради праздничного шествия.Как сообщили в городской ГИБДД, шествие начнётся от Площади Труда до Площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан». В связи с этим с 09.30 до 10.30 будут закрыты проспект Ленина, от 8 Марта до Луначарского, и улица Луначарского, от проспекта Ленина до Первомайской.