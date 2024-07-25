Екатеринбуржец стал жертвой кибермошенников, продавая веревку для скалолазания в интернете

Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает граждан о необходимости соблюдать бдительность при совершении сделок в интернете: «Помните, ни в коем случае нельзя сообщать посторонним CVС-код с обратной стороны банковской карты, а также пароли и коды из СМС. Сообщая эти данные, вы добровольно передаете злоумышленникам ключ к вашему банковскому счету».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Житель Екатеринбурга угодил в ловушку кибермошенников, когда попытался продать веревку для скалолазания через интернет. Мужчина хотел заработать 4,7 тысячи рублей, а в итоге потерял в девять раз больше.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, после того как мужчина разместил объявление, к нему, что примечательно, не на сайте торговой площадке, а в мессенджер пришло сообщение от незнакомки, которая заявила, что заинтересовалась веревкой и готова её купить. После этого она попросила указать адрес электронной почты, куда пришла ссылка на «сделку». Перейдя по ссылке, мужчина попал на подставной сайт, очень похожий на тот, на котором он выставлял товар, поэтому горожанин не заметил подвоха, и ввёл данные своей карты, в том числе СVС-код, которые запрашивались в появившемся окошке. Обычно на таких сайтах ещё просят указать точную сумму, которая есть на карте.В итоге данные попали в руки мошенников, а на сайте появилось новое окошко, просившее ввести код из СМС якобы для подтверждения сделки. Однако деньги после этого ему на карту не пришли. Получилось наоборот: 43 869 рублей на его карте магическим образом исчезли. Позже мужчина увидел в мобильном приложении банка несколько переводов на неизвестные ему счета на эту сумму.Там также напомнили, что нельзя доверять лицам, которые по телефону представляются сотрудниками службы безопасности банков или служащими правоохранительных органов. При поступлении таких звонков нужно немедленно прекращать разговор.