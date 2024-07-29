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Высаживать цветы под музыку будут участники екатеринбургского фестиваля
Фото: ВК-группа фестиваля
Суббота, 3 августа, обещает стать очень интересной и насыщенной для любителей комнатных растений. Для них в этот день организуют целый фестиваль с лекциями и концертами.
Фестиваль «Три куста» пройдёт в Екатеринбурге в ближайшую субботу в летнем дворике Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1). Помимо основного действа с демонстрацией уникальных растений и высадкой новых, участников фестиваля и просто любопытствующих ждет обширная программа. Так, в рамках фестиваля «Три куста» пройдёт обсуждение книги Стефано Манкузо «О чем думают растения? Тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз». Проведёт это заседание книжного клуба директор библиотечного центра «Екатеринбург» Алена Вугельман. С лекцией «Общественный огород: зачем нужна теплица в центре города» выступит замдиректора Парка Маяковского Евгения Поль-Жданова. А директор федеральной сети турагентств и онлайн-школы «JAM Travel» Альбина Гайфулина расскажет собравшимся о том, как привозить экзотические растения из других стран, не нарушив при этом действующее законодательство.
Развлекательная часть фестиваля сконцентрирована в вечерние часы. За неё отвечает музыкальный дуэт «Ведьмы и Стрекозы», который выступит перед растениеводами с небольшим концертом.
Начнётся фестиваль «Три куста» 3 августа в 11 часов дня. Вход на все его мероприятия бесплатный, но рекомендуется пройти регистрацию по ссылке (там же вы найдёте подробное расписание мероприятий).
Фестиваль «Три куста» пройдёт в Екатеринбурге в ближайшую субботу в летнем дворике Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1). Помимо основного действа с демонстрацией уникальных растений и высадкой новых, участников фестиваля и просто любопытствующих ждет обширная программа. Так, в рамках фестиваля «Три куста» пройдёт обсуждение книги Стефано Манкузо «О чем думают растения? Тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз». Проведёт это заседание книжного клуба директор библиотечного центра «Екатеринбург» Алена Вугельман. С лекцией «Общественный огород: зачем нужна теплица в центре города» выступит замдиректора Парка Маяковского Евгения Поль-Жданова. А директор федеральной сети турагентств и онлайн-школы «JAM Travel» Альбина Гайфулина расскажет собравшимся о том, как привозить экзотические растения из других стран, не нарушив при этом действующее законодательство.
Развлекательная часть фестиваля сконцентрирована в вечерние часы. За неё отвечает музыкальный дуэт «Ведьмы и Стрекозы», который выступит перед растениеводами с небольшим концертом.
Начнётся фестиваль «Три куста» 3 августа в 11 часов дня. Вход на все его мероприятия бесплатный, но рекомендуется пройти регистрацию по ссылке (там же вы найдёте подробное расписание мероприятий).
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