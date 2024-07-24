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Свердловский облсуд переложил вину в ДТП с водителя на дефективную дорогу

18.28 Среда, 31 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы водителя, ранее обвинённого в ДТП, которое произошло на трассе между селами Битимка и Первомайское. В итоге вина с мужчины была снята и переложена на юридическое лицо.

ДТП, ставшее предметом судебных разбирательств, произошло в уходящем месяце на загородной трассе. Автомобиль «БМВ ХЗ», согласно материалам дела, попал правыми колёсами в отверстие в дорожном полотне, в результате чего получила повреждение. Ремонт владельцу машины обошёлся более, чем в 243 тысяч рублей. Когда мужчина обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием к компании, в чьём ведомстве находится злополучная дорога, возместить ему ущерб. Однако, судья посчитал, что в ДТП были виновны обе стороны — и водитель, не разглядевший яму, и ООО «УралДорТехнологии», яму своевременно не заделавшее. Соответственно, с ответчика взыскали только 98 200 рублей материального ущерба, расходы на оплату эксперта 1 500 рублей и расходы по госпошлине 2 600 рублей.

Владелец «травмированной» иномарки остался решением Кировского районного суда недоволен и обратился в суд высшей инстанции в надежде найти-таки справедливость. И обратился не зря. При новом рассмотрении ему удалось доказать, что яму на дороге увидеть он не мог, так как после дождя она была скрыта водой. Кроме того, на дороге отсутствовали знаки, предупреждающие о плохом состоянии дорожного полотна.

Свердловский областной отменил решение суда первой инстанции и обязал ООО «УралДорТехнологии» возместить автовладельцу ущерб в полном размере, расходы на эксперта и расходы на госпошлину — всего более 204 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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