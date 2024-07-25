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Грозы и ливни прогнозируют синоптики в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев
По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни на Свердловскую область обрушатся сильнейшие дожди и ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром, грозами и градом.
В четверг, 1 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный и очень сильный, сильный ливень. В отдельных районах грозы, град, местами крупный. Ночью +13…+18°C, днём +20…+25°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек, местами до 25 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью +14…+16°C, днём +22…+24°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе до 14 м/сек.
В пятницу, 2 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер 2-7 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+15°C, днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 1 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный и очень сильный, сильный ливень. В отдельных районах грозы, град, местами крупный. Ночью +13…+18°C, днём +20…+25°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек, местами до 25 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью +14…+16°C, днём +22…+24°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе до 14 м/сек.
В пятницу, 2 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер 2-7 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+15°C, днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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