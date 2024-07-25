Общежитие Дома обороны на Воеводина в Екатеринбурге могут признать памятником архитектуры

– рассказали в ВООПИиК.

«Аналогичное заключение составили наши коллеги из ИКОМОС. Членами региональных отделений являются и аттестованные Минкультом РФ эксперты. В обоих заключениях содержатся выводы о том, что «Здание общежития комплекса Дома обороны» обладает необходимыми критериями для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия»,