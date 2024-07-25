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Общежитие Дома обороны на Воеводина в Екатеринбурге могут признать памятником архитектуры
Фото: Вечерние ведомости
Здание общежития Дома обороны на Воеводина, 6 в Екатеринбурге могут включить в реестр объектов культурного наследия. Свердловское отделение ВООПИиК направило заключение о ценности постройки в областное управления охраны памятников.
Там также отметили, что региональное отделение готово выступить заказчиком проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Известно, что срок по принятию решения управлением охраны истекает завтра, 1 августа.
Напомним, что здание на Воеводина, 6 оказалось под угрозой сноса. В начале прошлого года ДОСААФ продало здание одной из структур девелопера «ТЭН». Уже тогда застройщик, владеющий соседним ТЦ Limerance, сказал, что конструктивистское здание, возможно, демонтируют.
«Аналогичное заключение составили наши коллеги из ИКОМОС. Членами региональных отделений являются и аттестованные Минкультом РФ эксперты. В обоих заключениях содержатся выводы о том, что «Здание общежития комплекса Дома обороны» обладает необходимыми критериями для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия»,
– рассказали в ВООПИиК.
Там также отметили, что региональное отделение готово выступить заказчиком проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Известно, что срок по принятию решения управлением охраны истекает завтра, 1 августа.
Напомним, что здание на Воеводина, 6 оказалось под угрозой сноса. В начале прошлого года ДОСААФ продало здание одной из структур девелопера «ТЭН». Уже тогда застройщик, владеющий соседним ТЦ Limerance, сказал, что конструктивистское здание, возможно, демонтируют.
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