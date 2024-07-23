На KION покажут сериал «Она такая классная», снимавшийся в Екатеринбурге





– рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра. «Это сериал про случайно сложившуюся компанию, которая перерастает в настоящий пацанский союз, искренний и верный. Попадая во всевозможные дорожные ситуации, встречая различных персонажей, сталкиваясь с несправедливостью, парни почувствуют, что именно в дружбе они могут найти поддержку, понимание и чувство безопасности. Они поймут, что такое ответственность друг за друга, и тогда она даст им чувство подлинной свободы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В онлайн-кинотеатре KION уже завтра, 1 августа, состоится премьера сериала «Она такая классная», действие которого начинается в Екатеринбурге. В главных ролях – Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров.«Она такая классная» – авантюрный роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки. Главный герой – обаятельный раздолбай Артём из Екатеринбурга, которому уже 27 лет. Он не спешит взрослеть, но его жизнь сталкивает с Лёней – восемнадцатилетним парнем с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы. По нелепому стечению обстоятельств, они оказываются в Петербурге, где к ним присоединяются Рома и Егор, бегущие от больших проблем. Вместе они проходят большой путь, полнй испытаний.Сценарист Кирилл Дышловой сумел создать комедийную историю, полную приключений, и при этом заложить в неё важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой – это залог счастливой жизни.