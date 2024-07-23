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На KION покажут сериал «Она такая классная», снимавшийся в Екатеринбурге

14.48 Среда, 31 июля 2024
Кадр из трейлера
В онлайн-кинотеатре KION уже завтра, 1 августа, состоится премьера сериала «Она такая классная», действие которого начинается в Екатеринбурге. В главных ролях – Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров.

«Она такая классная» – авантюрный роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки. Главный герой – обаятельный раздолбай Артём из Екатеринбурга, которому уже 27 лет. Он не спешит взрослеть, но его жизнь сталкивает с Лёней – восемнадцатилетним парнем с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы. По нелепому стечению обстоятельств, они оказываются в Петербурге, где к ним присоединяются Рома и Егор, бегущие от больших проблем. Вместе они проходят большой путь, полнй испытаний.

«Это сериал про случайно сложившуюся компанию, которая перерастает в настоящий пацанский союз, искренний и верный. Попадая во всевозможные дорожные ситуации, встречая различных персонажей, сталкиваясь с несправедливостью, парни почувствуют, что именно в дружбе они могут найти поддержку, понимание и чувство безопасности. Они поймут, что такое ответственность друг за друга, и тогда она даст им чувство подлинной свободы»,

– рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.


Сценарист Кирилл Дышловой сумел создать комедийную историю, полную приключений, и при этом заложить в неё важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой – это залог счастливой жизни.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:37 Курильщика-осквернителя разыскивают в Ревде
20:13 В последний день июля проехать по трассе Екатеринбург — Тюмень будет непросто
19:36 В Сысерти начался судебный процесс по мартовскому убийству
18:57 В Первоуральске от огня спасли двух кошек и пару собак
18:33 Угодивший под машину в екатеринбуржском дворе ребёнок получил перелом голени
18:05 Уральская прокуратура проверяет ситуацию с задержанным электропоездом
17:53 Бывший екатеринбургский кинотеатр «Салют» станет новым центром творчества для детей и молодежи
17:00 В Свердловской области нашли 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома
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15:50 В Екатеринбурге стартует кампания по безопасности дорожного движения
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