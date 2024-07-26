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Жителей Свердловской области предупреждают о ветре до 27 метров в секунду
Фото: Юлия Кольтенберг
В МЧС предупреждают о шквалистом ветре до 27 метров в секунду сегодня, 31 июля, и завтра, 1 августа, в Свердловской области. Сильный ветер, по данным синоптиков, будет сопровождаться ливнями, грозами и градом.
В связи с этим 1-2 августах в районах, где пройдут сильные дожди, ожидаются подъёмы уровня воды в местных водоёмах. «Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока», – советуют спасатели.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы «112».
В связи с этим 1-2 августах в районах, где пройдут сильные дожди, ожидаются подъёмы уровня воды в местных водоёмах. «Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока», – советуют спасатели.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы «112».
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