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В Екатеринбурге вновь продлили сроки перекрытия на улице Анны Бычковой
Фото: Юлия Кольтенберг
Строительные работы на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге вновь затянулись. Мэрия снова сообщает о продлении сроков перекрытия.
Речь идёт об участке улицы от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой. Там ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Перекрытие хотят продлить ещё до 9 августа.
Объехать перекрытый участок дороги по-прежнему можно по улице Хрустальной.
Речь идёт об участке улицы от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой. Там ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Перекрытие хотят продлить ещё до 9 августа.
Объехать перекрытый участок дороги по-прежнему можно по улице Хрустальной.
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