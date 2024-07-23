В Екатеринбурге вновь продлили сроки перекрытия на улице Анны Бычковой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Строительные работы на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге вновь затянулись. Мэрия снова сообщает о продлении сроков перекрытия.Речь идёт об участке улицы от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой. Там ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Перекрытие хотят продлить ещё до 9 августа.Объехать перекрытый участок дороги по-прежнему можно по улице Хрустальной.