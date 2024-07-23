В последний день июля проехать по трассе Екатеринбург — Тюмень будет непросто

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дорожные работы на трассе Р-351 приведут к затруднению движению для автотранспорта. По крайней мере, это касается участка возле Тугулыма.С предупреждением об ограничении движения на 268 километре трассы Р-351 (она пролегает между Екатеринбургом и Тюменью) выступило федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор». Перекрытия будут краткими, но неоднократными в день дорожных работ — 31 июля. Их планируется минимум три: с 14.00 по 14.10, с 14.25 по 14.35 и с 14.50 по 15.00.Учреждение просит водителей, собиравшихся в последний день июля проехаться между двумя крупными городами, отнестись с пониманием к вынужденно создаваемым помехам и, намечая маршрут, учитывать график перекрытий. Уточнить информацию о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.К слову, трасса Р-351 (Екатеринбург — Тюмень) — это автомобильная дорога федерального значения. Её протяжённость составляет более 300 километров. Сейчас она четырёхполосная только возле Екатеринбурга. К 2025 году её планируют расширить по всё протяжённости.