В Екатеринбурге стартует кампания по безопасности дорожного движения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

8 августа в Екатеринбурге начнутся мероприятия в рамках всероссийской социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности». Водители на заправочных станциях города смогут принять участие в акции «Дорожное колесо фортуны», проверяя свои знания о правильном выборе скорости на дорогах.Цель акции — снижение числа ДТП и тяжести их последствий, а также привлечение внимания к рискам, связанным с превышением скорости.Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, подчеркивает: «Правильный выбор скорости — это не только соблюдение дорожных знаков, но и учет дорожных условий и видимости. Неправильный выбор скорости является причиной многих ДТП». Особенно это касается опытных водителей в возрасте 30–39 лет, которые зачастую пренебрегают правилами.В рамках кампании водителям напомнят о ситуациях, в которых важно корректировать скорость. На заправках города участникам, которые затрудняются с ответами, будут помогать консультанты, объясняя, как правильно выбирать скорость в зависимости от дорожной обстановки. Все участники, прошедшие проверку, получат призы.Кампания планирует охватить 4 000 водителей в Свердловской области и будет проводиться в 40 регионах России.