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Нейрохирурги Нижнего Тагила спасли 78-летнего пациента с гвоздём в черепе
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила нейрохирурги спасли жизнь и зрение 78-летнему мужчине, который получил тяжёлую травму головы в результате бытового происшествия. Гвоздь длиной 15 сантиметров прошёл через череп пациента от виска к виску. Об этом рассказал информационный портал региона.
Пациент поступил в приёмный покой в крайне тяжёлом состоянии. Компьютерная томография показала картину: металлический предмет, длиной 15 сантиметров, прошёл через обе глазницы от правого до левого виска, повредив твёрдую оболочку мозга и сдавив глазные яблоки.
Бригада специалистов под руководством заведующего нейрохирургическим отделением Дмитрия Неволина провела сложную операцию. Врачи смогли успешно извлечь гвоздь, сохранив зрение и целостность черепа пациента. После операции была проведена контрольная томография, которая подтвердила успешность вмешательства.
Пациент быстро восстанавливается под наблюдением врачей, проходит антибактериальную терапию для предотвращения осложнений и готовится к выписке.
Пациент поступил в приёмный покой в крайне тяжёлом состоянии. Компьютерная томография показала картину: металлический предмет, длиной 15 сантиметров, прошёл через обе глазницы от правого до левого виска, повредив твёрдую оболочку мозга и сдавив глазные яблоки.
Бригада специалистов под руководством заведующего нейрохирургическим отделением Дмитрия Неволина провела сложную операцию. Врачи смогли успешно извлечь гвоздь, сохранив зрение и целостность черепа пациента. После операции была проведена контрольная томография, которая подтвердила успешность вмешательства.
Пациент быстро восстанавливается под наблюдением врачей, проходит антибактериальную терапию для предотвращения осложнений и готовится к выписке.
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