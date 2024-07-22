Нейрохирурги Нижнего Тагила спасли 78-летнего пациента с гвоздём в черепе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила нейрохирурги спасли жизнь и зрение 78-летнему мужчине, который получил тяжёлую травму головы в результате бытового происшествия. Гвоздь длиной 15 сантиметров прошёл через череп пациента от виска к виску. Об этом рассказал информационный портал региона.Пациент поступил в приёмный покой в крайне тяжёлом состоянии. Компьютерная томография показала картину: металлический предмет, длиной 15 сантиметров, прошёл через обе глазницы от правого до левого виска, повредив твёрдую оболочку мозга и сдавив глазные яблоки.Бригада специалистов под руководством заведующего нейрохирургическим отделением Дмитрия Неволина провела сложную операцию. Врачи смогли успешно извлечь гвоздь, сохранив зрение и целостность черепа пациента. После операции была проведена контрольная томография, которая подтвердила успешность вмешательства.Пациент быстро восстанавливается под наблюдением врачей, проходит антибактериальную терапию для предотвращения осложнений и готовится к выписке.