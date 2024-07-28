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В Свердловской области власти региона расширили список зон, свободных от табачного дыма

14.40 Вторник, 30 июля 2024
Скриншот из трансляции: официальный канал Законодательного Собрания Свердловской области
Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли закон, расширяющий перечень мест, где запрещено курение. Вскоре жители Екатеринбурга и других городов региона не смогут курить на остановках общественного транспорта, в парках, возле магазинов и в ряде других общественных мест.

За нововведение проголосовали 43 депутата, один воздержался, и один выступил против. Теперь закон предстоит подписать губернатору Евгению Куйвашеву, и после его официального опубликования он вступит в силу.

Согласно принятому закону, курение будет запрещено на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в подземных и крытых наземных пешеходных переходах, а также в городских лесах, садах, скверах и парках. Дополнительно курение запретят на уличных парковках общего пользования и возле объектов торговли, мест общепита и рынков.

Автором инициативы выступила депутат Елена Чечунова, которая отметила, что законопроект обсуждали на протяжении года и его поддержал молодежный парламент. Однако не все депутаты разделили энтузиазм. Ветеран чеченских войн, депутат Тарас Исаков, выразил сомнения относительно эффективности штрафов для участников боевых действий, указав на то, что многие из них начинают курить именно в зоне боевых действий.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:07 Подросткам, насиловавших и издававшихся над младшими детьми в спецшколе Екатеринбурга, объявили приговоры
11:26 В Екатеринбурге разыскивают 10-летнего мальчика: нужна помощь автомобилистов с видеорегистраторами
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09:08 Суд в Екатеринбурге отказался приостанавливать национализацию группы ЧЭМК
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