В Свердловской области власти региона расширили список зон, свободных от табачного дыма

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли закон, расширяющий перечень мест, где запрещено курение. Вскоре жители Екатеринбурга и других городов региона не смогут курить на остановках общественного транспорта, в парках, возле магазинов и в ряде других общественных мест.За нововведение проголосовали 43 депутата, один воздержался, и один выступил против. Теперь закон предстоит подписать губернатору Евгению Куйвашеву, и после его официального опубликования он вступит в силу.Согласно принятому закону, курение будет запрещено на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в подземных и крытых наземных пешеходных переходах, а также в городских лесах, садах, скверах и парках. Дополнительно курение запретят на уличных парковках общего пользования и возле объектов торговли, мест общепита и рынков.Автором инициативы выступила депутат Елена Чечунова, которая отметила, что законопроект обсуждали на протяжении года и его поддержал молодежный парламент. Однако не все депутаты разделили энтузиазм. Ветеран чеченских войн, депутат Тарас Исаков, выразил сомнения относительно эффективности штрафов для участников боевых действий, указав на то, что многие из них начинают курить именно в зоне боевых действий.