Екатеринбургский суд оставил в силе приговор бизнесмену, убившему жену из ревности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отклонил просьбу бизнесмена из ХМАО Ивана Голдакова о смягчении наказания. В 2018 году его осудили за жестокое убийство супруги, и предприниматель по-прежнему отбывает свой срок в Екатеринбурге.Прокуратура Свердловской области подтвердила изданию URA.RU, что суд отклонил ходатайство осужденного о смягчении наказания.Согласно решению суда ХМАО, Голдаков был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Мотивом для этого жестокого преступления стали ревностные чувства предпринимателя. В результате нападения он нанёс своей супруге не менее 19 ножевых ранений.На данный момент Голдаков, вероятно, отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Екатеринбурга. До окончания срока ему осталось почти три года, однако его путь к исправлению вызывает сомнения. Как сообщили в прокуратуре изданию, за время пребывания в колонии бизнесмен получил 35 дисциплинарных взысканий, что, по мнению суда, свидетельствует о его недостаточной реабилитации. Судья поддержал позицию прокурора и отказал в удовлетворении просьбы о смягчении наказания.