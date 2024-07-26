В Нижнем Тагиле женщина получила компенсацию за травму из-за незаметной оградительной ленты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В мае 2022 года Ольга, жительница Нижнего Тагила, шла по улице Садовой, где велись ремонтные работы. Из-за незаметной оградительной ленты она споткнулась, упала на строительные материалы и получила травмы. Пострадавшую осмотрела «Скорая помощь», диагностировав ушибы и ссадины. Первоначально отказавшись от госпитализации, Ольга позже обратилась в травмпункт. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Изначально женщина подала иск в Тагилстроевский районный суд к Администрации города, ООО «Проект Урал», ООО «ГранитСтрой» и МУП «Тагилдорстрой». Она требовала возмещения расходов на лечение в размере 31 247 рублей и компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично: с ООО «ГранитСтрой» взыскали ущерб в полном объеме, но компенсацию уменьшили до 20 тысяч рублей.Ольга и ответчики не согласились с этим решением и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Высшая инстанция встала на сторону Ольги, учитывая её возраст и предыдущие операции на плече. В результате сумма компенсации морального вреда была увеличена до 70 тысяч рублей.