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В Нижнем Тагиле женщина получила компенсацию за травму из-за незаметной оградительной ленты

10.51 Вторник, 30 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В мае 2022 года Ольга, жительница Нижнего Тагила, шла по улице Садовой, где велись ремонтные работы. Из-за незаметной оградительной ленты она споткнулась, упала на строительные материалы и получила травмы. Пострадавшую осмотрела «Скорая помощь», диагностировав ушибы и ссадины. Первоначально отказавшись от госпитализации, Ольга позже обратилась в травмпункт. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Изначально женщина подала иск в Тагилстроевский районный суд к Администрации города, ООО «Проект Урал», ООО «ГранитСтрой» и МУП «Тагилдорстрой». Она требовала возмещения расходов на лечение в размере 31 247 рублей и компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично: с ООО «ГранитСтрой» взыскали ущерб в полном объеме, но компенсацию уменьшили до 20 тысяч рублей.

Ольга и ответчики не согласились с этим решением и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Высшая инстанция встала на сторону Ольги, учитывая её возраст и предыдущие операции на плече. В результате сумма компенсации морального вреда была увеличена до 70 тысяч рублей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:26 В Екатеринбурге разыскивают 10-летнего мальчика: нужна помощь автомобилистов с видеорегистраторами
10:51 В Нижнем Тагиле женщина получила компенсацию за травму из-за незаметной оградительной ленты
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20:29 В ремонте деревенской дороги в Нижнесергинском районе углядели преступную схему
20:09 Японский гравёр станет героем лекции в библиотеке Белинского
19:23 На Арамильском тракте погиб человек и пятеро получили травмы
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18:52 По центральной площади Екатеринбурга проползут самые маленькие «спортсмены»
18:07 Пожарные добровольцы Свердловской области собрали 600 тысяч рублей на автомобиль «Соболь»
17:27 Издевательства подростков над другими детьми в екатеринбургской спецшколе попали на видео
17:03 Жителю Екатеринбурга, у которого нет руки, не разрешили зайти в клуб
16:22 В Екатеринбурге перенесут трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти»
16:08 Хедлайнером книжного фестиваля в Екатеринбурге станет Алексей Сальников
15:30 Гособвинитель запросил по 10 лет лишения свободы экс-воспитанникам екатеринбургской спецшколы, обвиняемым в изнасиловании
14:59 Свердловские врачи рассказали об ошибках при оказании помощи пострадавшим детям
14:07 Сотрудники Авито прошли кастинг, чтобы озвучить нового голосового бота
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