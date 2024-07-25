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С начала пожароопасного сезона в Свердловской области выявлено более 2500 нарушителей

09.42 Вторник, 30 июля 2024
Фото: МЧС России по Свердловской области
18 июля в Свердловской области отменили особый противопожарный режим благодаря улучшению ситуации с пожарами. С начала пожароопасного периода сотрудники МЧС России выявили 2543 нарушителя противопожарных правил, а также возбудили 945 административных расследований.

Отмена особого противопожарного режима коснулась не всех, так в Заречном и Белоярском муниципальных образованиях местные власти продолжают запрещать использование открытого огня.

Чтобы минимизировать риск возникновения пожаров в жилом секторе и лесных массивах в Свердловской области патрульно-контрольные группы продолжают свою работу в ежедневном режиме, в муниципальных образованиях, где продолжает действовать особый противопожарный режим,

— сообщает МЧС по Свердловской области


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:30 Гособвинитель запросил по 10 лет лишения свободы экс-воспитанникам екатеринбургской спецшколы, обвиняемым в изнасиловании
14:59 Свердловские врачи рассказали об ошибках при оказании помощи пострадавшим детям
14:07 Сотрудники Авито прошли кастинг, чтобы озвучить нового голосового бота
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