С начала пожароопасного сезона в Свердловской области выявлено более 2500 нарушителей





— сообщает МЧС по Свердловской области Чтобы минимизировать риск возникновения пожаров в жилом секторе и лесных массивах в Свердловской области патрульно-контрольные группы продолжают свою работу в ежедневном режиме, в муниципальных образованиях, где продолжает действовать особый противопожарный режим,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18 июля в Свердловской области отменили особый противопожарный режим благодаря улучшению ситуации с пожарами. С начала пожароопасного периода сотрудники МЧС России выявили 2543 нарушителя противопожарных правил, а также возбудили 945 административных расследований.Отмена особого противопожарного режима коснулась не всех, так в Заречном и Белоярском муниципальных образованиях местные власти продолжают запрещать использование открытого огня.