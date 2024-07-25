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С начала пожароопасного сезона в Свердловской области выявлено более 2500 нарушителей
Фото: МЧС России по Свердловской области
18 июля в Свердловской области отменили особый противопожарный режим благодаря улучшению ситуации с пожарами. С начала пожароопасного периода сотрудники МЧС России выявили 2543 нарушителя противопожарных правил, а также возбудили 945 административных расследований.
Отмена особого противопожарного режима коснулась не всех, так в Заречном и Белоярском муниципальных образованиях местные власти продолжают запрещать использование открытого огня.
Отмена особого противопожарного режима коснулась не всех, так в Заречном и Белоярском муниципальных образованиях местные власти продолжают запрещать использование открытого огня.
Чтобы минимизировать риск возникновения пожаров в жилом секторе и лесных массивах в Свердловской области патрульно-контрольные группы продолжают свою работу в ежедневном режиме, в муниципальных образованиях, где продолжает действовать особый противопожарный режим,
— сообщает МЧС по Свердловской области
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