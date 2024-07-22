Тавдинский речной флот минусовал одно судно после прокурорского «наезда»

В целях устранения данных нарушений директору общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора. Эксплуатируемое судно выведено из эксплуатации, — сообщает Уральская транспортная прокуратура о результатах проверки.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Обществу с ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» пришлось вывести из эксплуатации одно из своих судёнышек. Причиной стали нарушения, которые обнаружились в ходе проверки Уральской транспортной прокуратуры.Проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в Егоршинском транспортном районе провели прокурорские работники. Ими было установлено, что на теплоходе «БТ-305» Тавдинского речного флота отсутствуют судовые документы. Ещё одно нарушение федерального законодательства заключалось в отсутствии акта о готовности судна к эксплуатации.