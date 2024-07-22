В Алапаевске екатеринбуржский зооспасатель извлёк из колодца бобра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На операцию по спасению очередного хвостатого бедолаги пришлось выезжать из Екатеринбурга Евгению Зенкову. Но на сей раз в беде оказалась не кошка, собака или вороны, которых чаще всего приходится выручать «ЗооСпасу».Утро воскресенья, 28 июля, для «ЗооСпаса» началось со звонка о бобре, который упал в канализационный колодец, да не может выбраться наружу. Случай осложнялся тем, что колодец-ловушка находился не в Екатеринбурге, а в Алапаевске, и нужно было решить задачу с преодолением расстояния в 150 километров.Оказавшись в Алапаевске во второй половине дня, екатеринбургский «ЗооСпас» быстро нашёл колодец на берегу реки Нейвы и убедился, что на дне бетонной ловушки всё ещё томится незадачливый бобр. И тут началась основная часть спасательной операции.Вытащить бобра было делом нескольких минут, — рассказывает сам Евгений Зенков. — Тут помогло и его пассивное поведение — удалось с первой же попытки надеть петлю спасательной верёвки. Это оказался не взрослый зверёк, весом с небольшую собачку, гораздо легче здоровенных бобров, которых однажды довелось доставать из бассейна. Мы высадили его на траву, и он начал довольно медленно пробираться по ней, но не к реке, которая была неподалеку, а в сторону дороги. Зря мы отпустили его на этом месте, а теперь попробуй его поймать! Но неожиданно легко мне это удалось. У бобра видимо было мало сил, и я вторично смог ухватить его петлёй. И мы перебежками по высокой траве и каким-то буграм и ямкам начали продвигаться к берегу, держа бобра на весу.Закончилась эта история благополучно. Оставив бобра на кромке воды, «ЗооСпас» дождался, когда животное нырнёт в реку и быстро скроется из вида, даже не махнув на прощанье хвостом. Некоторое опасение вызывает пассивность и медлительность спасённого бобра. Вероятно, они вызваны истощением, ведь неизвестно, сколько просидел бедолага без еды и воды в колодце, пока его совершенно случайно не заметил местный житель. Но дальнейшее выживание уже всецело зависит от самого зверя.Напомним, что вызвать «ЗооСпас» на выручку попавшему в беду зверю или птице можно по телефону 8-902-875-0177. В основном выезды осуществляются по территории Екатеринбурга. Но, как видите и из выше описанной истории, Евгений Зенков охотно отзывается и на призывы о помощи из других населённых пунктов Свердловской области, главное - решить проблему о транспортировке.