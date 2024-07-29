По центральной площади Екатеринбурга проползут самые маленькие «спортсмены»

«Чемпионов (1, 2, 3 место) жюри определит отдельно среди мальчиков и среди девочек. Им вручат настоящие спортивные медали», — анонсирует грудничковое состязание официальный сайт Екатеринбург.РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К празднованию Дня города в Екатеринбурге решено привлечь даже самых маленьких горожан, которые не умеют ещё даже ходить. Для них устроят состязания по скоростному ползанью.Чемпионат ползунков для малышей от 7 до 10 месяцев устроят в Екатеринбурге 17 августа. Шуточные соревнования обещают стать одним из самых необычных мероприятий в программе празднования Дня города. «Спортсменам» выделят на Площади 1905 года специальную площадку с 10-метровым треком, разбитым на дорожки. Победит тот из младенцев, кто быстрее преодолеет эту дистанцию почти без помощи родителей (тем разрешается лишь морально поддерживать своих ползунов уговорами и подманиванием). Соревнование усложниться тем, что на каждый «заполз» выделят всего по две минуты.Организаторами «заполза» среди младенцев выступают родительский сайт u-mama и администрация Екатеринбурга. Мероприятие посвящено будет не только Дню города, но и Году семьи.