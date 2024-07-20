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Пожарные добровольцы Свердловской области собрали 600 тысяч рублей на автомобиль «Соболь»

18.07 Понедельник, 29 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Движение «Добровольцы быстрого реагирования» сообщает, что им удалось собрать 600 тысяч рублей на пожарный автомобиль «Соболь».

«Мы очень рады сообщить, что уже собрали на пожарный Соболь 600 тыс. рублей благодаря Вашей активной поддержке, благодаря удвоению нашими друзьями поступивших средств, включая крупное пожертвование от компании Genesis», — сообщается в телеграм-канале движения.

Между тем, сбор средств пока не закрыт, так как для того, чтобы перегнать автомобиль из другого региона и застраховать его, необходимо собрать дополнительно 65 000 рублей. «Поэтому сбор не закрываем, можете перейти по ссылке и помочь нам», — отмечают в движении.

Там добавили, что новый пожаромобиль приедет в Екатеринбург в августе.

Добровольцы объявили срочный сбор на адаптированный автомобиль в начале июля. В движении отмечают, что благодаря донатам у них уже есть 30 пожарных рукавов, 20 касок, 20 РЛО, 15 лопат, 12 раций, 3 термощупа, 3 мотопомпы, 3 пилы и прицеп.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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