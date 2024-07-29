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Издевательства подростков над другими детьми в екатеринбургской спецшколе попали на видео
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В распоряжении «Вечерних ведомостей» оказалось одно из видео издевательств подростков над другими детьми в екатеринбургской спецшколе.
По словам нашего собеседника, знакомого с ситуацией, это ещё довольно «травоядное» видео (что неудивительно, учитывая наличие фактов сексуализированного насилия в этой спецшколе).
Об издевательствах в екатеринбургской спецшколе стало известно после того, как один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал «Вечерним ведомостям», что ему угрожали «зачуханить» (то есть изнасиловать) его. При этом сексуализированное насилие применялось к другим детям – например, к ребёнку, которому было всего 12 лет. После актов насилия директриса Наталья Поддубная спросила публично у мальчика, подвергшегося насилию, – почему он не мог откусить насильникам?
Сегодня гособвинитель запросил 10 лет колонии (это максимальное наказание для подростков) по делу об изнасилованиях. Приговор должны огласить завтра в Чкаловском райсуде в 11.30 (ранее сообщалось, что его огласят в 11.00, но в итоге заседание отложили на полчаса).
Месяц назад Поддубная получила наказание, не связанное с лишением свободы, и даже не налагающее запрет вести педагогическую деятельность (после увольнения из спецшколы она получила премию в размере 300 процентов от оклада, и устроилась работать в среднюю школу №106 учителем). В отношении других сотрудников спецшколы даже не возбуждались уголовные дела — избежал уголовной ответственности и пожилой преподаватель, под контролем которого, как утверждали сбежавшие дети, и происходили «товарищеские суды» с «приговорами» в виде «зачуханивания».
Адвокат Олеся Бортникова, представлявшая интересы потерпевших, рассказала «Вечерним ведомостям», что в спецшколе запрещено использование мобильных телефонов, поэтому сам факт съёмки подобных видео говорит о том, что руководство не контролировало соблюдение внутренних правил.
Кроме того, приказ Минпросвещения России от 17 июля 2019 года № 381 обязывает руководителей учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа (коим является спецшкола №124 на Елизавете) обеспечивать круглосуточный контроль над всеми воспитанниками и наблюдение с целью недопущения совершения против них противоправных действий, добавила адвокат.
Как можно наблюдать по видео, этот контроль не соблюдался. При этом сотрудников в спецшколе в несколько раз больше, чем воспитанников.
«К сожалению, в рамках этого уголовного дела [об изнасилованиях тремя подростками], даже не рассматривался вопрос вины взрослых сотрудников учреждения, при которых происходили подобные вещи», — сказала адвокат.
По словам нашего собеседника, знакомого с ситуацией, это ещё довольно «травоядное» видео (что неудивительно, учитывая наличие фактов сексуализированного насилия в этой спецшколе).
Об издевательствах в екатеринбургской спецшколе стало известно после того, как один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал «Вечерним ведомостям», что ему угрожали «зачуханить» (то есть изнасиловать) его. При этом сексуализированное насилие применялось к другим детям – например, к ребёнку, которому было всего 12 лет. После актов насилия директриса Наталья Поддубная спросила публично у мальчика, подвергшегося насилию, – почему он не мог откусить насильникам?
Сегодня гособвинитель запросил 10 лет колонии (это максимальное наказание для подростков) по делу об изнасилованиях. Приговор должны огласить завтра в Чкаловском райсуде в 11.30 (ранее сообщалось, что его огласят в 11.00, но в итоге заседание отложили на полчаса).
Месяц назад Поддубная получила наказание, не связанное с лишением свободы, и даже не налагающее запрет вести педагогическую деятельность (после увольнения из спецшколы она получила премию в размере 300 процентов от оклада, и устроилась работать в среднюю школу №106 учителем). В отношении других сотрудников спецшколы даже не возбуждались уголовные дела — избежал уголовной ответственности и пожилой преподаватель, под контролем которого, как утверждали сбежавшие дети, и происходили «товарищеские суды» с «приговорами» в виде «зачуханивания».
Адвокат Олеся Бортникова, представлявшая интересы потерпевших, рассказала «Вечерним ведомостям», что в спецшколе запрещено использование мобильных телефонов, поэтому сам факт съёмки подобных видео говорит о том, что руководство не контролировало соблюдение внутренних правил.
Кроме того, приказ Минпросвещения России от 17 июля 2019 года № 381 обязывает руководителей учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа (коим является спецшкола №124 на Елизавете) обеспечивать круглосуточный контроль над всеми воспитанниками и наблюдение с целью недопущения совершения против них противоправных действий, добавила адвокат.
Как можно наблюдать по видео, этот контроль не соблюдался. При этом сотрудников в спецшколе в несколько раз больше, чем воспитанников.
«К сожалению, в рамках этого уголовного дела [об изнасилованиях тремя подростками], даже не рассматривался вопрос вины взрослых сотрудников учреждения, при которых происходили подобные вещи», — сказала адвокат.
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