Жителю Екатеринбурга, у которого нет руки, не разрешили зайти в клуб

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жителю Екатеринбурга с инвалидностью первой группы не разрешили зайти в клуб.Молодой человек, у которого нет левой руки, считает, что ему отказали из-за инвалидности. В клубе между тем приводят другую версию событий.Посетитель по имени Станислав утверждает, что охрана «без каких-либо видимых причин» запретила ему входить в клуб, пишет портал Е1.«Да, я инвалид. Но это же не повод отказывать во входе!», — цитирует издание.Диалог с охранником клуба попал на видео. Охранник извинился за неудобство и предложил «попробовать другое заведение».При этом друг Станислава утверждает, что всю компанию пустили, кроме парня с инвалидностью.Между тем, в клубе заявили, что Станислав и его друзья «не упомянули важного факта» — менеджер заведения утверждает, что все они были сильно пьяны.«Мы не пускаем в клуб пьяных посетителей. Молодой человек без руки пришел не один. С ним были еще несколько друзей. И они толкали Станислава вперед, по принципу “ты иди, тебе не откажут”», — пишет портал со ссылкой на менеджера.В клубе назвали поведение посетителей «провокацией».