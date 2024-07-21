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В Екатеринбурге перенесут трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти»

16.22 Понедельник, 29 июля 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перенесут остановку «Сакко и Ванцетти» на проспекте Ленина.

В мэрии рассчитывают, что это позволит упорядочить движение в районе перекрестка улиц.

Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут за перекресток, ближе к Московской. В мэрии говорят, что сейчас площадка «создает эффект “бутылочного горлышка”, сужая трехполосную Ленина до 2 полос».

«Подрядная организация приступила к ремонту участка проспекта Ленина (от улицы Вайнера до Московской). Сейчас специалисты уже отфрезеровали покрытие по четной стороне магистрали», — сообщили в администрации города.

Там также добавили, что рабочие полностью заменят 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна, что «позволит избавиться от образовавшейся на покрытии колеи».

Ремонтные работы продлятся до середины августа.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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