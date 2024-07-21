Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перенесут трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти»
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перенесут остановку «Сакко и Ванцетти» на проспекте Ленина.
В мэрии рассчитывают, что это позволит упорядочить движение в районе перекрестка улиц.
Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут за перекресток, ближе к Московской. В мэрии говорят, что сейчас площадка «создает эффект “бутылочного горлышка”, сужая трехполосную Ленина до 2 полос».
«Подрядная организация приступила к ремонту участка проспекта Ленина (от улицы Вайнера до Московской). Сейчас специалисты уже отфрезеровали покрытие по четной стороне магистрали», — сообщили в администрации города.
Там также добавили, что рабочие полностью заменят 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна, что «позволит избавиться от образовавшейся на покрытии колеи».
Ремонтные работы продлятся до середины августа.
В мэрии рассчитывают, что это позволит упорядочить движение в районе перекрестка улиц.
Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут за перекресток, ближе к Московской. В мэрии говорят, что сейчас площадка «создает эффект “бутылочного горлышка”, сужая трехполосную Ленина до 2 полос».
«Подрядная организация приступила к ремонту участка проспекта Ленина (от улицы Вайнера до Московской). Сейчас специалисты уже отфрезеровали покрытие по четной стороне магистрали», — сообщили в администрации города.
Там также добавили, что рабочие полностью заменят 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна, что «позволит избавиться от образовавшейся на покрытии колеи».
Ремонтные работы продлятся до середины августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию