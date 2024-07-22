Хедлайнером книжного фестиваля в Екатеринбурге станет Алексей Сальников

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников.«На фестивале Алексей Сальников проведёт встречу с читателями, где расскажет о жанре городского фэнтези и о том, кто может стать его героем сегодня», — рассказали организаторы.Кроме того, автор совместно с другими представителями индустрии презентует сборник «Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей» и обсудит тему телесности в прозе. Также писатель примет участие в паблик-токе на тему «Тренд на локальность в литературе», добавили организаторы.Всероссийскую известность Алексей Сальников получил благодаря роману «Петровы в гриппе и вокруг него», по произведению сняли одноимённый фильм. Сальников лауреат премий «Национальный бестселлер», «НОС», «Новые горизонты», «Большая книга».Екатеринбургский международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет 23-25 августа.