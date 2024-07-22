Гособвинитель запросил по 10 лет лишения свободы экс-воспитанникам екатеринбургской спецшколы, обвиняемым в изнасиловании

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Гособвинитель запросил по 10 лет лишения свободы трём экс-воспитанникам екатеринбургской спецшколы №124, обвиняемым в изнасиловании других воспитанников.Для молодых людей 2007 года рождения это максимально возможное наказание.Приговор обвиняемым в сексуализированном насилии над воспитанниками спецшколы должны огласить завтра.Напомним, громкая история стала достоянием общественности после того как один из воспитанников екатеринбургской спецшколы №124, сбежавший из учреждения после систематического насилия, рассказал «Вечерним ведомостям» о порядках, царящих в школе.Потом показания дали и другие дети, а на телефонах сотрудников спецшколы обнаружили видеозаписи сексуализированного насилия над детьми, совершённого после организованных преподавателями «товарищеских судов».Директор спецшколы, Наталья Поддубная, отделалась весьма мягким наказанием — месяц назад её приговорили к 11 месяцам исправительных работ и даже не лишили права заниматься педагогической деятельностью (после скандала в спецшколе она уволилась по собственному желанию с получением премии и практически сразу устроилась в «золотую» школу №106).Все трое обвиняемых, которым 30 июля должны вынести приговор, сами были воспитанниками спецшколы, все они – 2007 года рождения. Сейчас они находятся в СИЗО, их фамилии не разглашаются, поскольку молодые люди не достигли возраста 18 лет.