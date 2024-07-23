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Свердловские врачи рассказали об ошибках при оказании помощи пострадавшим детям

14.59 Понедельник, 29 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Врачи Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга назвали самые распространенные травмы детей и рассказали, что нельзя делать взрослым, чтобы не усугубить состояние пострадавших.

Ситуация. Малыш упал, выставив руку перед собой, и резко заплакал.

Что нельзя делать. Взрослые, заподозрив вывих, пытаются «дёрнуть» за руку, чтобы сустав встал на место. «Попытки вправить вывих самостоятельно чреваты печальными последствиями: защемлением нервов, разрывом связок, смещением отломков костей при переломе», — предостерегают медики ДГКБ № 9 (рекомендации опубликованы на информационном портале Свердловской области).

Что надо делать. Обеспечить неподвижность пострадавшего сустава или конечности. «Зафиксируйте его подручными средствами: платком, куском ткани, картоном, линейкой, а для уменьшения отёка и снятия боли используйте холодный компресс. После оказания доврачебной помощи обратитесь в ближайший травмпункт, где профильные специалисты обследуют ребёнка и назначат необходимое лечение», — говорят врачи.

Ситуация. Отравление бытовой химией.

Что нельзя делать. «Не пытайтесь промыть желудок самостоятельно: попытка вызвать рвоту и вывести токсины в домашних условиях могут привести к повторному ожогу слизистых рвотными массами, в которых содержатся отравляющие вещества», — предупреждают врачи.

Что надо делать. Незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи, сообщите, каким средством предположительно вызвано отравление и следуйте инструкциям специалистов, говорят врачи.

Ситуация. Ожоги.

Воздействие высокой температуры не только вызывает местное повреждение кожи, но и может сопровождаться ожоговым шоком.

Что нельзя делать. Не удаляйте прилипшую к ране одежду, не прокалывайте «пузыри», не обрабатывайте область повреждения маслом, сметаной, кремами, мазями, спиртовыми лосьонами и дезинфицирующими жидкостями (перекись водорода, зелёнка, йод, спиртовые салфетки). Адекватно оценить степень раны, глубину повреждения и риск развития осложнений может только врач.

Что надо делать. «Охладить пострадавшее место погружением в холодную воду (не пытайтесь поливать обожжённый участок водой из-под крана под напором!), накрыть рану стерильным материалом, адекватно обезболить», — говорят медики. Дальнейшую тактику лечения может назначить только врач после оценки состояния пострадавшего.

Ситуация. Инородные тела попали в рану, в глаза, ухо или нос.

Что нельзя делать. Не нужно самостоятельно извлекать осколки стекла, пластика, щепки, отломки игрушек, пульки и другие инородные тела, попавшие глубоко в рану. Безуспешные попытки могут не только «загнать» эти предметы ещё глубже в мягкие ткани, но и привести к инфицированию раны.

Аналогичные рекомендации в случае, если инородные тела попали в глаза, уши или нос ребёнка. «Попытки удалить застрявший предмет могут привести к обратному результату: инородное тело сдвинется вглубь слухового прохода или дыхательных путей, травмирует структуры глаза», — предупреждают врачи.

Что надо делать. «Обратитесь к врачам, и они, используя специальное оборудование, в стерильных условиях безопасно извлекут инородное тело, обработают рану для устранения воспалительной реакции, при необходимости назначат медикаментозное лечение», — поясняют сотрудники ДГКБ № 9.

Специалисты напоминают, что в зоне доступа ребёнка нельзя оставлять:

- мелкие детали конструктора,
- батарейки,
- магнитные шарики,
- украшения,
- иголки,
- другие мелкие предметы.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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