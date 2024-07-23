Свердловские врачи рассказали об ошибках при оказании помощи пострадавшим детям

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Врачи Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга назвали самые распространенные травмы детей и рассказали, что нельзя делать взрослым, чтобы не усугубить состояние пострадавших.. Малыш упал, выставив руку перед собой, и резко заплакал.Взрослые, заподозрив вывих, пытаются «дёрнуть» за руку, чтобы сустав встал на место. «Попытки вправить вывих самостоятельно чреваты печальными последствиями: защемлением нервов, разрывом связок, смещением отломков костей при переломе», — предостерегают медики ДГКБ № 9 (рекомендации опубликованы на информационном портале Свердловской области).. Обеспечить неподвижность пострадавшего сустава или конечности. «Зафиксируйте его подручными средствами: платком, куском ткани, картоном, линейкой, а для уменьшения отёка и снятия боли используйте холодный компресс. После оказания доврачебной помощи обратитесь в ближайший травмпункт, где профильные специалисты обследуют ребёнка и назначат необходимое лечение», — говорят врачи.. Отравление бытовой химией.. «Не пытайтесь промыть желудок самостоятельно: попытка вызвать рвоту и вывести токсины в домашних условиях могут привести к повторному ожогу слизистых рвотными массами, в которых содержатся отравляющие вещества», — предупреждают врачи.. Незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи, сообщите, каким средством предположительно вызвано отравление и следуйте инструкциям специалистов, говорят врачи.. Ожоги.Воздействие высокой температуры не только вызывает местное повреждение кожи, но и может сопровождаться ожоговым шоком.Не удаляйте прилипшую к ране одежду, не прокалывайте «пузыри», не обрабатывайте область повреждения маслом, сметаной, кремами, мазями, спиртовыми лосьонами и дезинфицирующими жидкостями (перекись водорода, зелёнка, йод, спиртовые салфетки). Адекватно оценить степень раны, глубину повреждения и риск развития осложнений может только врач.«Охладить пострадавшее место погружением в холодную воду (не пытайтесь поливать обожжённый участок водой из-под крана под напором!), накрыть рану стерильным материалом, адекватно обезболить», — говорят медики. Дальнейшую тактику лечения может назначить только врач после оценки состояния пострадавшего.. Инородные тела попали в рану, в глаза, ухо или нос.Не нужно самостоятельно извлекать осколки стекла, пластика, щепки, отломки игрушек, пульки и другие инородные тела, попавшие глубоко в рану. Безуспешные попытки могут не только «загнать» эти предметы ещё глубже в мягкие ткани, но и привести к инфицированию раны.Аналогичные рекомендации в случае, если инородные тела попали в глаза, уши или нос ребёнка. «Попытки удалить застрявший предмет могут привести к обратному результату: инородное тело сдвинется вглубь слухового прохода или дыхательных путей, травмирует структуры глаза», — предупреждают врачи.«Обратитесь к врачам, и они, используя специальное оборудование, в стерильных условиях безопасно извлекут инородное тело, обработают рану для устранения воспалительной реакции, при необходимости назначат медикаментозное лечение», — поясняют сотрудники ДГКБ № 9.Специалисты напоминают, что в зоне доступа ребёнка нельзя оставлять:- мелкие детали конструктора,- батарейки,- магнитные шарики,- украшения,- иголки,- другие мелкие предметы.