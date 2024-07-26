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В Свердловской области двоих братьев осудили за изнасилование и убийство женщин в 2012 году

13.43 Понедельник, 29 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Свердловской области два брата получили сроки в колонии особого режима за изнасилование и убийство двух женщин в 2012 году.

По данным следствия, в августе 2013 года бригада рабочих при раскопке грунта нашла скелетированные останки в лесном массиве, в 500 метрах от дороги «Красноуфимск – Симинчи». Экспертиза показала, что это останки двух женщин – они были подругами, пропавшими в середине мая 2012 года.

В СК утверждают, что раскрыть эти преступления «изначально не представилось возможным, поскольку они были совершены в условиях неочевидности, без непосредственных свидетелей и т.д.».

Между тем, как говорят в управлении, на определённом этапе появилась оперативная информация о возможной причастности к убийству двух братьев. Фигурантов задержали в августе 2023 года.

Один из братьев сознался в преступлении на полиграфе, после этого второй также дал признательные показания и на месте преступления рассказал о деталях. Женщин убили в частном жилом доме, тела закопали в лесном массиве.

Экспертиза показала, что мужчины вменяемы и отдавали себе отчёт в совершаемых действиях.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что оба обвиняемых ранее были судимы, один из них сменил фамилию.

«Старший из них – фигурант, 1979 г.р., некоторое время назад сменил фамилию и поменял место жительства, видимо, решив начать жизнь “с чистого листа”, фактически проживал в городе Верхний Уфалей Челябинской области, работал грузчиком. Другой брат – неработающий гражданин, 1982 г.р., проживал в одном из сёл Красноуфимского района, где и был задержан», — добавили в пресс-службе.

Приговором суда подсудимым, в зависимости от роли каждого, назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, а также 19 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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