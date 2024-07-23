Жителям Екатеринбурга предлагают кедры для бесплатного озеленения

«Кедры России» — проект бывшего замглавы Курильского и Южно-Курильского районов, а ныне пенсионера Ивана Санжарова, который существует около пяти лет. За эти годы было создано 3 кедровых питомника, выращено около 5 миллионов саженцев кедра и других деревьев. Координаторы проекта есть в 65 регионах России. Целью заявляется — озеленить с помощью бесплатных саженцев все детские сады, школы, детдома и интернаты в стране.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцам предлагают присоединиться к проекту «Кедры России». Желающим поучаствовать в озеленении городского пространства выдадут саженцы, которые затем можно будет посадить в аллеях, парках, скверах, возле школ или детских садов.Кроме того, команда проекта «Кедры России» поделятся саженцами для восстановления природных территорий, водоохранных зон и оврагов.Кедром в России, как правило, называют другой вид – кедровую сосну (поскольку сами кедры в российском климате не растут). Именно саженцы кедровой сосны возрастом 4 года предлагает проект «Кедры России». Также команда проекта готова поделиться 2,5-годичными саженцами сосны обыкновенной и 3,5-годичными саженцами ели европейской.Как сообщили «Вечерним ведомостям» представители проекта, они принимают заявки на участие до 1 сентября. Оставить их можно в WhatsApp по номеру +79086380277 (Елена).