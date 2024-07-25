Между Екатеринбургом и Нижней Турой полетели первые «Финисты»

«Маршрутная сеть «Финистов» постоянно расширяется. Количество граждан, выбирающих для поездок скоростные электрички, тоже постоянно растёт. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения, «всепогодность» и оптимальная стоимость проезда. Если в 2015 году, с начала запуска «Ласточек», они перевозили ежесуточно 1,5 тысячи человек, то сейчас скорые пригородные поезда «Финист» перевозят ежесуточно более 8,2 тысяч пассажиров», — поясняет необходимость обновления «парка» составов начальник СвЖД Павел Бурцев.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская железная дорога пустила новые составы из Екатеринбурга в Нижнюю Туру и город Лесной. Первый такой состав выдвинулся из областного центра сегодня, 25 июля.«Финисты» — такое название получили новые поезда СвЖД — могут прийти на смену легендарным «Ласточкам». Уже сейчас железной дорогой получено 26 таких электропоездов, отличающихся как ярким внешним видом, так и вместительностью.«Финисты» из Екатеринбурга до Нижней Туры и Лесного, и в обратном направлении будут ходить в ежедневном режиме. Время в пути составит около 4 часов. Для электропоездовв предусмотрены остановки на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск. Стоимость поездки «от и до» составит 622 рубля.В краткой справке по «Финистам» официальный сайт СвЖД информирует, что ЭС104 (таково официальное наименование «Финистов») производится российскими предприятиями. Поезд оснащён системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. В салоне установлены комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Каждый электропоезд снабжён тремя санитарных модуля, в которых имеются пеленальные столики для пассажиров с младенцами.