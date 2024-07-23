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Здание судебного присутствия появилось в Новой Ляле

18.38 Четверг, 25 июля 2024
Фото: Свердловский областной суд
На столетний юбилей Новолялинского судебного района в уральском городке открыли отдельное здание судебного присутствия. До сих пор местным жителям приходилось обращаться в здание полиции на улице Советская, некоторую площадь которого занимал судебный орган.

Город Новая Ляля — хоть и административный центр городского округа, но населённый пункт всё равно слишком небольшой, чтобы «заслужить» собственного суда. Местный орган для отправления правосудия — это «филиал» Верхотурского районного суда Свердловской области. Однако, различных ситуаций, требующих вмешательства закона в Новой Ляле, случается много и в какой-то момент отданных под судебное присутствие площадей полицейского участка стало недостаточно.

Подарком на столетний юбилей Новолялинского судебного присутствия и стало открытие отдельного двухэтажного здания общей площадью почти в полтысячи квадратных метров. Церемония открытия прошла вчера, 24 июля. Ради этого мероприятия в Новую Лялю приезжали представители Свердловского областного суда, областного следственного управления и областного управления судебного департамента.

«В новом двухэтажном здании предусмотрен зал для судебных заседаний, помещение для архивных дел, канцелярии, помещение для приема граждан, конвойный блок, просторные кабинеты судей, работников аппарата суда. Для осуществления правосудия согласно современным требованиям в здании установлены охранно-пожарная сигнализация, системы вентиляции и видеонаблюдения», — описывает новое «жильё» новолялинского судебного присутствия пресс-служба Свердловского областного суда.

Для справки. Город Новая Ляля расположен на севере Свердловской области. Основан он был в 1903 году, а статус города получил в 1938 году. По сведениям прошлого года, в Новой Ляле проживает 10 530 человек.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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